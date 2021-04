Flere boliger på vej til kommunens tredjestørste by

- Det er rigtig godt for Hørve, ja faktisk for hele Odsherred. Der er stor efterspørgsel på boliger i hele området og det bliver dejligt at kunne byde nye borgere velkommen. Det er rigtig godt at se, at de mange boligprojekter, der skyder op i hele Odsherred nu også er nået til Hørve, noterede Søren With (S) sig.