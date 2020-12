Flere boliger er på vej til købstaden

Kaj Larsen VVS, der holder til på Vangen i Nykøbing, vil i et samarbejde med lokale håndværkere opføre 28 eksklusive og meget klimavenlige andelsboliger og fælleshus på Tunøvej i købstaden.

Boligbyggeri og salg af boliger er ikke nyt for Kaj Larsen VVS, som Jan Larsen i dag står i spidsen for.

Kaj Larsen, Jan Larsens far, byggede og solgte således i 80'erne og 90'erne mange kvalitetsboliger sammen med det lokale byggefirma Nydan Byg (Axel Sørensen), der siden etableringen af virksomheden i 1970 har udført mere end 1200 om-, til- og nybygninger.

Jan Larsen er netop ved at afslutte opførelsen af otte klimavenlige boliger i Æblehaven i Nykøbing, som er solgt med overtagelse pr. 1. januar 2021.

Kaj Larsen VVS oplyser i en pressemeddelelse, at man altid lagt vægt på, at boligerne er opført som kvalitets byggeri i tæt samarbejde med gode solide lokale håndværkere til gavn for byen, byens borgere, kommunen og den lokale beskæftigelse.