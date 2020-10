Flere betjente til Odsherred, og stop for lukning af lokalt politikontor

Kritikken nåede Christiansborg, hvor Nye Borgerlige stillede spørgsmål om sagen til justitsministeren, og nu har Midt- og Vestsjællands politi besluttet, at det er slut med at lukke stationen i Nykøbing, og ydermere garanterer politiinspektør Michael Flemming Rasmussen, fra Midt- og Vestsjællands politi, at der næste sommer også bliver sendt endnu flere betjente til Odsherred.

»Det er klart, at de skriverier, der fulgte i kølvandet på de to timers ugentlige ferielukning, har givet anledning til reflektion her på politigården. Når sådan en sag kommer op, så skaber det jo utryghed, og det er ikke politiets opgave at skabe utryghed. Derfor bliver stationen ikke lukket næste sommer eller fremover. Selvom det alene var ekspeditionen, der var lukket, og der hele tiden har været patruljer i Odsherred, så ved vi godt, at der er fyldt godt op i sommerhusene om sommeren. Derfor har vi også besluttet, at give den politimæssige tilstedeværelse en tand mere næste sommer, hvilket vil betyde, at der over seks til otte uger hen over sommeren vil være flere politifolk, der har tjeneste fra Nykøbing,« siger han.