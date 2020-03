Flere besøger biblioteket hjemmefra

Daglige bog-anbefalinger fra bibliotikarerne

- For de voksne har vi sat antallet af mulige lån af e-bøger op fra fem til otte om måneden. Antallet af film er sat op fra tre til fem.

Samtidig laver bibliotekarerne hver dag en anbefaling af en god bog.

- Vi er selvfølgelig glade for, at folk benytter biblioteket hjemmefra, men det er meget frustrerende, at vi ikke kan møde brugerne. Så vi glæder os, til det er overstået, siger Jesper Lorentz Bertelsen.