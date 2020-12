Flere besøgende end forventet: Dronningen nåede det lige

Man kan ikke just påstå, at vejrguderne havde gjort deres bedste, da dronning Margrethe den 12. september i år kom til Trundholm Mose for at indvie den nye installation ved Solvognens Fundsted. Regnen væltede ned, da majestæten ankom, og borgmester Thomas Adelskov (S) måtte tage imod dronningen med en paraply i den ene hånd. Det blev alligevel en minderig dag for både deltagere og formentlig også for en imponeret dronning, som tydeligvis satte pris på rundvisningen med den begejstrede og håndfægtende museumsinspektør på Nationalmuseet og ekspert i bronzealderens religion, Flemming Kaul,