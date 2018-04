Flensted lukker fabrik

Fødevareproducenten Flensted lukker ned for sine aktiviteter i Fårevejle Stationsby i midten af august, og samler i stedet produktionen på hjemmebanen i Skovlund i Vestjylland. Det oplyser den ene af Flensteds to direktører, Jørgen Østergaard til Nordvestnyt.

- Vi er i dialog med Odsherred Kommune, Thomas Adelskov og jobcentret omkring hvordan vi bedst hjælper vores medarbejdere godt videre, fortsætter direktøren, som fortæller at Flensted har påtaget sig opgaven at kontakte de større produktionsvirksomheder i området for at høre om der er brug for arbejdskraft.