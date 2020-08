Henrik Jensen glæder sig over, at flagalléen fortsætter i Asnæs. Foto: Henrik Uhre-Prahl

Flagallé i Asnæs reddet af fond

Odsherred - 04. august 2020 kl. 10:22 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Asnæs Erhvervsforening har i mange år sørget for, at flagdage og lokale begivenheder i Asnæs blev markeret med opsætning af flagallé. Lokale foreninger i byen har tjent lidt til foreningskassen ved at opsætte de 102 flag omkring 20 gange årligt. De seneste år har det været Dragsholm Brandværnsforening som har løst denne opgave, og de har om morgenen opsat de mange flag for efterfølgende sidst på dagen at nedtage dem igen. Det er sket ved hjælp af seks mand, som med to specialbyggede flagvogne kørte byen langsomt rundt og satte flagene op. Vognene har været anvendt til formålet i mere end 30 år og har ikke været brugt til andet end disse korte rundture i byen.

I påsken under opsætning af flagene stoppede politiet imidlertid en af vognene og påpegede, at disse ikke var lovlige at anvende, da de ikke indregistrerede. Gode råd var dyre og tingene blev undersøgt, men der var ikke noget at gøre og en ombygning, så de kunne indregistreres, var alt for bekostelig.

Brandværnsforeningen fandt ud af, at bådtrailere til kørsel med kanoer og kajakker kunne anvendes til formålet og indkøb af sådan to stk. ville koste ca. 30.000 kr.

Asnæs Erhvervsforening tog derfor kontakt til Asnæs Sparekasses fond, som bevilgede de 30.000 kr. til formålet, således at Asnæs by nu fortsat kan sat flagallé op ved flagdage og festlige lejligheder. Trailerne er påført stroppe, holdere og er indregistrerede, således at der kan køres med dem i by og på land fuldt godkendt.

Formanden for Asnæs Erhvervsforening, Henrik Jensen, er glad for støtten fra fonden.

- Vi fik os en overraskelse, men nu kan vi fortsætte den hyggelige tradition med flag­allé, siger han.