Flag og fællessang for veteranerne

- Vi har været meget nervøse for om arrangementet kunne blive til noget i år, på grund af Covid-19 forholdene, heldigvis lykkedes det igen i år at holde flagdagen for veteraner bosat i Odsherred, siger byrådsmedlem Julie Jacobsen (DF), som var drivkraften bag opretholdelsen af den årlige markering, da der for et par år siden ikke var udsigt til en officiel veterandagsmarkering i Odsherred.

Flagdag for Danmarks udsendte bosat i Odsherred Kommune blev i år afholdt i Fårevejle Hallen, hvor arbejdsgruppen for flagdagen var blevet inviteret til at holde arrangementet.

Netop på grund af Covid-19 var der i år tilmeldingpligt til arrangement i Fårevejle. Mere end 50 havde tilmeldt sig og arrangørerne måtte afvise folk i døren på dagen, oplyser Julie Jacobsen til Nordvestnyt.

Foruden Julie Jacobsen består arbejdsgruppen bag veterandagen af Pernille Christensen fra Folk og Sikkerhed i Odsherred, byrådsmedlem og pårørende til en veteran Per Kragh, samt veteranerne Kaptajn Løjtnant Peter Christensen og Overkonstabel Uffe Klixbüll.

I år var der deltagelse af tidligere udsendte fra både forsvaret, politiet og sundhedsvæsenet, samt en af de to nulevende frihedskæmpere fra Holger Danske gruppen.

Igen i år blev Familienetværkets børnemedaljer uddelt til store og små børn af veteraner, medaljen anerkender den støtte og kærlighed børnene har til en soldat, og det savn børnene har haft mens deres familiemedlem har været udsendt.

Julie Jacobsen fortæller, at den lokale sangerinde Maud Kofod fra Fårevejle, kom med musikalske indslag, som gav flere tårer i øjnene.

- Covid-forholdene betød, at der måtte der ikke synges med, men dybe nynnende stemmer kunne ikke lade være med at stemme i, da Maud spillede og sang En lærke letted', beskriver hun.

Danmarks Veteraner og Midt- og Vestsjællands politi stillede med flagkommando på dagen.

Borgmester Thomas Adelskov (S) holdt et øjebliks stilhed for dem der ikke kom hjem, mens Thomas August Renard fra Veterancenteret understregede vigtigheden af at hylde og støtte vores tidligere udsendte, da der er 149 veteraner alene fra Forsvaret bosat i Odsherred Kommune.

- Det ligger ikke i en soldats natur, at give op. Derfor kæmper de for at bidrage til samfundet.

Julie Jacobsen fortæller videre, at veteran Uffe Klixbüll er gået ind i arbejdsgruppen som står for afholdelsen af Flagdagen, fordi han føler han giver noget til de veteraner, der ligesom ham har være udsendt.

Ligesom de andre tilstedeværende har flagdagen stor betydning for ham. Hvis ikke flagdagen blev afholdt i Odsherred, ville han være taget et andet sted hen, for at markere dagen og være blandt ligesindede og mindes.

Efter den programsatte del, var der plads til småsnak og hygge på tværs, inden dagen sluttede udendørs med afstand og fællessangen "Altid frejdig".