Golfens Dag er vanligvist et populært arrangement i Odsherred Golfklub. Foto: Kim Kaas Jørgensen

Flade sko er adgangskravet

Odsherred - 12. april 2021 kl. 12:34 Af Jesper Danscher Kontakt redaktionen

- Vi håber, at du også har lyst til at lære verdens bedste sport at kende, når vi inviterer til Golfens Dag søndag den 25. april i Odsherred Golfklub, Stårupvej 2. lyder det fra formand for begynderudvalget, Gert Andersen.

Her kan man få en nem og overskuelig indføring i golf og få mulighed for at blive golfspiller allerede i år.

Det kræver tilmelding på tlf. 59302076 eller sek@odsherredgolf.dk

Golf er ikke uden grund Danmarks største voksensport. Uanset alder eller færdigheder med bold kan man lære det og få glæde af det sociale samvær og muligheden for at konkurrere mod sig selv og andre.

Samtidig er golf lige nu en af de sikreste sportsgrene at dyrke. Det er nemt at holde afstand, når man spiller golf, og hvis man ikke skal ud at rejse, så er der skønne naturoplevelser på banen.

- Du behøver hverken udstyr eller erfaring med golf for at komme til Golfens Dag hos os. Tag komfortabelt udendørstøj og flade sko på, så sørger vores medarbejdere og frivillige for resten. Vi glæder os til endnu engang at byde nye golfere, velkommen til en lærerig og hyggelig dag. Golfklubben lover at sørge for godt vejr, og der er undervisning af en professionel træner og efterfølgende får du lov til at spille nogle huller på en rigtig golfbane. I år er børn også velkomne - juniorafdelingen står klar til at undervise, og lege golf med børnene. Der er udstyr der er specielt udviklet til børn. Børnene bliver passet og plejer, mens de voksne har tid til at koncentrere om at ramme bolden.

- Har du efterfølgende lyst til at prøve mere golf, har vi et yderst favorabelt tilbud klar til dig, siger Gert Andersen.

Dagen starter kl. 09.30 og slutter kl. 13.30.