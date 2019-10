Sidste år overtog Odsherred Forsyning varmeværket her i Vig sammen med det i Højby. Foto: Odsherred Forsyning

Send til din ven. X Artiklen: Fjernvarmen er på vej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fjernvarmen er på vej

Odsherred - 08. oktober 2019 kl. 20:35 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Jesper Danscher

- En varmeforsyning i rivende udvikling - sådan omtaler Fanny Villadsen varmesituationen i Vig i Nordvestsjælland.

Hun er direktør i Odsherred Forsyning, der købte varmeværkerne Vig og Højby sidste år.

- Vi er ved at rulle fjernvarmeledninger ud i det nye Vig Bakke-område, og vi får generelt mange henvendelser fra husejere i Vig, der gerne vil have hjælp til at beregne, om ikke fjernvarme kunne være attraktivt for dem, f.eks. når deres gamle oliefyr eller træpillefyr står af.

Her er fjernvarmen konkurrencedygtig i langt de fleste tilfælde, og det kræver ingen stor investering at komme med. Folk bliver også mere og mere miljøbevidste. De færreste synes, at det er fedt at have oliefyr, siger Fanny Villadsen i en pressemeddelelse.

Varmeværket står foran en ombygning, og Odsherred Forsyning har netop kørt jorden rundt om varmeværket for at få plads til de nye energioptagere, der fremover skal producere varme til byen via en stor luft-til-vand-varmepumpe. På langt sigt kan det måske også blive aktuelt at placere solpaneler på jordstykket, oplyser hun.

Hendes bestyrelsesformand, Vagn Ytte Larsen (S), bakker direktøren op.

- Uanset om man kalder byens varmeværk for fjernvarme eller nærvarme, så er et varmeværk lig med fællesskab. Man er en del af noget fælles, der varetager den daglige drift, vedligehold og administration. Særligt i byer, hvor husene ligger tæt, giver det mening at være en del af fællesskabet. Folk har jo heller ikke deres eget renseanlæg eller vandværk, for det kræver plads og er ikke den bedste løsning for miljøet, siger Vagn Ytte Larsen.