Se billedserie Fjernvarmeværket placeres dels på Rørvig Vandværks grund og de store varmepumper ca. 60 meter ude på marken ved Møllegårdsvænget. Dronefoto: Preben Moth

Fjernvarmen breder sig fra hus til hus

Odsherred - 12. juni 2021 kl. 20:59 Kontakt redaktionen

Interessen for at få fjernvarme i Rørvgig er overvældende, og bekræfter den lokale arbejdsgruppes konklusion om, at der er potentiale for at få et fælles miljøvenligt varmeværk til byen.

En lokal arbejdsgruppe fra Rørvig har i flere år arbejdet ihærdigt for at skaffe Rørvig af med mærkatet som »Odsherreds største olielandsby«.

Odsherred Forsyning er gået ind i projektet, og den politiske sagsbehandling vedr. diverse tilladelser er i fuld gang.

For små 14 dage siden omdelte Forsyningen og arbejdsgruppen foldere om fjernvarme i byens postkasser - og nu viser interessen sig for alvor.

Forsyningen har allerede modtaget de første 60 tilmeldinger.

- Det er helt fantastisk, så hurtigt det er gået. Der skal ca. 100 tilmeldinger til, før det giver mening økonomisk at bygge varmeværket. Så vi er jo allerede over halvvejs. Det er tydeligt, at mange boligejere ønsker at få udskiftet det gamle oliefyr til en billigere og mere miljøvenlig boligopvarmning, siger direktør Fanny Villadsen, Odsherred Forsyning.

Særligt i bynære områder giver det god mening at etablere et fælles varmeværk, så folk ikke skal investere mange penge i f.eks. individuelle varmepumper, som skæmmer bybilledet og kan give støjgener.

- Med et centralt varmeværk, skal man kun investere og bygge om ét sted, i takt med at teknologier udvikler sig. Der er også en komfort og tryghed i at professionelle driftsfolk passer værket, så forbrugerne ikke skal bekymre sig. Ligesom det kendes det fra vandværker og renseanlæg.

De boligejere, som allerede har kontaktet Forsyningen med ønske om fjernvarme, vil snart modtage en velkomstpakke med nærmere information.

Den 29. juni holder Forsyningen infomøde på Rørvig Centret om fjernvarmeprojektet - tilmelding er nødvendig. Mere info på www.odsherredforsyning.dk