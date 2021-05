En arbejdsgruppe har i knap tre år gødet jorden for en grøn omstilling i Rørvig, så den slipper for sit ry som »olieby«. Om et halvandet år kommer der fjernvarme til byen. Fjernvarmeværket skal ligge på marken bag ved vandværket. Fra venstre ses Peter Arklint, Peter Ellegaard Larsen og Kaare Schmidt fra arbejdsgruppen. Foto: Kenn Thomsen

Fjernvarme på vej til beboere i Rørvig

Den grønne omstilling har taget et stort skridt fremad i Rørvig. Forleden sagde miljø- og klimaudvalget ja til et forslag om, at Odsherred Forsyning kan etablere fjernvarme i byen.

En arbejdsgruppe bestående af Peter Ellegaard Larsen, Peter Arklint og Kaare Schmidt begyndte at arbejde med planerne for snart tre år siden, og derfor er der hos dem også stor tilfredshed med, at planen ser til at kunne blive ført ud i livet.