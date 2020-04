Fjerner borde og bænke som hjælp til politiet

»Vi skal ikke lege politi, for det er borgernes ansvar at følge de anbefalinger som myndighederne kommer med. Men nu fjerner vi borde og bænke, og så håber jeg, at folk stadig kan finde skraldespandene. Der er flere, der har spurgt, hvorfor vi ikke har fjernet bordene og bænkene. Men jeg har kontor i Nykøbing Havn, og her er der ikke de samme udfordringer. Det er kun i Rørvig. På alle bordene har vi klistret markater og plakater med retningslinjerne på, men det overholder folk ikke. Nu har vi drøftet det i kommuenns krisestab, og besluttet at fjerne bordene. Det får måske folk til at sætte sig på stensætningerne i stedet, men nu prøver vi, og på den måde forsøger vi at hjælpe myndighederne en lille smule, men det er svært, når folk er fuldstændig ligeglade,« sige rhan til dagbladet Nordvestnyt.