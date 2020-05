Se billedserie Denis Jørgensen og Camilla Jensen foran fiskebilen, der holder ved Circle K tirsdag og fredag. Foto: Erik Fredslund

Fiskerytteren rider to gange om ugen

Odsherred - 25. maj 2020 kl. 08:05 Af Preben Moth Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vores fiskeforretning skulle have heddet Lakserytteren, men det er der en youtuber, der kalder sig, så det blev Fiske-rytteren i stedet for.

Det fortæller Denis Jørgensen, som avisen mødte tirsdag i sidste uge på det, som er blevet hans faste holdeplads ved Circle K på Centervej i Asnæs.

Her opholder han sig tirsdag og fredag fra kl 10-17.

Udvalget er betragteligt: Dorader, der er god til grill, færøske laks der ligner vildtlevende laks meget, store rødfisk, foreller, torsk, rosérejer, kulmule, mørkerøde tunbøffer, rødspætter, hornfisk, makrel samt flere typer røgede fisk og en afdeling med fiskesalater.

Da avisens journalist studerer udvalget kommer en ældre kvinde også hen og kigger på.

- Jeg skal ikke have noget i dag, men senere skal jeg have til en frokost, siger hun, og glæder sig over alt det, der er at vælge imellem.

- Velkommen til byen, siger hun til Denis Jørgensen, da hun går videre.

En mand beder om at få en makrel.

Da Denis tager én op, siger manden, at han hellere vil have den store der ved siden af.

- Så gerne, lyder svaret, men du betaler altså efter vægt.

- Nåh, okay, jeg skal osse have fiskefars til fiskefrikadeller. Det er dejligt, at der er kommet en fiskehandler igen, det er vist et par år siden, der sidst har været en i Asnæs, siger manden.

Denis Jørgensen er ellers oprindelig tømrer, men har fisket lige siden barnsben og har været bidt af det lige siden.

- Jeg var et par gange med den tidligere ejer af fiskebilen for at se, om det var noget for mig at handle med fisk, og det synes jeg absolut at det er, så jeg købte bilen af ham, og nu er jeg i fuld gang sammen med min kone Camilla, fortæller Denis Jørgensen, der synes, det er sjovt at snakke med kunderne og sælge dem de gode fiskeprodukter.