Se billedserie Asnæs-Grevinge Hallen blev i februar ramt af vandskade, da regnvand blev presset ind gennem utætte fuger - på grund af stormvejret gik der dage, før presenningen (th. i foto) kom op. Foto: Stefan Andreasen

Fire uger mere før stor vandskade er tørret

Odsherred - 06. april 2020 kl. 12:34 Af Stefan Andreasen

Asnæs-Grevinge Hallen er for tiden lukket som led i corona-nedlukningen af samfundet, men inde i idrætshallen i Asnæs fortsætter arbejdet med at udbedre de omfattende følgeskader efter indtrængende regnvand, som i februar gennemvædede en høj mur, der også danner indervæg i hallen.

Der er taget mursten ud af muren, og varmekanoner, stillet op inde i sportshallen, blæser varm nu varm luft gennem flex-slanger ind i hulmuren døgnet rundt for at gennem-tørre den indefra.

- Det bliver gjort grundigt. Man kan se på muren, at den tørrer op nu, men der er stadig fugtigt på noget af muren, siger ledende halinspektør Preben Nielsen.

Han har for nyligt holdt byggemøde med firmaet, der bekæmper vandskaden.

- For at undgå smittefare stod vi på lang afstand og råbte til hinanden, da vi holdt møde. Firmaet vurderer, at der vil gå fire uger endnu, før muren er helt tør. Omkring 1. maj, hvis alt klapper, siger halinspektøren.

Vand-indtrængningen nåede at brede sig til loftet over gangen, hvor beklædningen måtte tages ned, men fugten har ikke bredt sig til loftet over omklædningsrummene.

- Firmaet har behandlet for den skimmelsvamp, der var kommet på loftet over gangen, så den har vi fået bugt med nu. Så nu skal der bestilles materialer hjem til at reetablere loftet.

- Derudover er kommunens Ejendom og Byggeri ved at undersøge, hvad det vil koste at reparere de utætte fuger øverst på muren udvendigt, hvor vandet trængte ind. Det skal laves rigtigt nu, siger halinspektøren.

Nu er vandindtrængningen stoppet udefra med en stor presenning.

I den regnfulde, blæsende februar måned blev regnvand presset ind gennem de utætte fuger, så der løb vand ned i hulmuren og gennem-fugtede muren.

- Masser af regn kombineret med uheldig vindretning betød, at der kom meget vand ned i hulmuren, og efter nogle dage var muren helt gennemfugtig, så man kunne se det inde i hallen. Så slog vi alarm. Stormvejret gjorde, at der gik flere dage, før den store presenning kunne sættes op, så der ikke trængte mere vand, fortæller Preben Nielsen.