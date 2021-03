Fire uger mere bag tremmer til mand, der ville kvæle sin kone

For tredje gang valgte Retten i Holbæk at forlænge varetægtsfængslingen af en 54-årig mand, der er sigtet for forsøg på at dræbe sin kone 2. januar i parrets bolig på Lyngen ved Vig.

Det lykkedes konen at undslippe drabsforsøget og alarmere politiet, men inden politiet nåede frem havde han sat ild til ejendommen og derefter forladt stedet i sin bil.