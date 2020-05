Fire skal fortsat sidde fængslet

Ifølge politiet er de to fængslede mistænkt for at have solgt narkotika fra et hus i Nr. Asmindrup, hvor de blev opdaget ved lidt af et tilfælde, fordi politiet egentlig var på udkig efter en 16-årig dreng, der var stukket af fra en institution i Odsherred, og som de mente opholdt sig i huset.