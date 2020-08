Odsherred borgmester Thomas Adelskov kan, sammen med de fleste af byrådets partier, præsentere et budgetforlig med mange nye penge til kommunens drift. Foto: Per Buurgaard Christensen

Fire mio. kr. bevilget til ny kunststofbane

Odsherred - 28. august 2020 kl. 06:15 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den nys indgåede budgetaftale indebærer massive driftsudvidelser for 27,3 millioner kroner i Odsherred Kommune, og borgmester Thomas Adelskov (S) roser budgetpartierne.

Nogle af fikspunkterne i budgetaftalen indeholder en styrkelse af jobcentret med fire nye stillinger, en styrkelse af SSP arbejdet med 1,5 mio. kr. Og pengene skal blandt andet bruges til en styrkelse af området generelt samt forbedre samarbejdet med nabokommunerne Kalundborg og Holbæk. En tilførsel på 1,2 mio. kr. til kommunens idrætshaller, 1,15 mio. kr. til nye kommunale demenspladser samt tre mio. kr. til nye cykelstier, som reelt er seks mio. kr., fordi pengene afsættes både i 2021 og 2022, og en række nye anlægsprojekter for 19,9 mio. kr. 12 mio. kr. er afsat til udvikling af moderne læringsmiljøer i folkeskolen.

Budgetpartierne har besluttet at Vig-hallens drift som et forsøg skal overlades til de foreninger, der bruger hallen, og bliver det en succes skal det danne model for resten af kommunens haller i fremtiden.

Og i Nykøbing afsættes der 1,8 mio. kr. til at stimulere byfornyelsesprojektet og lokaldemokratiudvalgets aktivitetspulje øges med 600.000 kr.

Der afsættes også fire mio. kr. til etablering af en kunststof-fodboldbane i Odsherred. Hvor i kommunen skal drøftes med de lokale fodboldklubber.

Politikerne har afsat en investeringspulje på 1,5 mio. kr. som skal bruges på campus Asnæs, og der skal investeres i fundraising og forsøg med offentlig transport, for eksempel med gratis skolekort.

Folkeskolerne skal omlægge specialundervisningsområdet, og det har fået politikerne til at droppe en planlagt besparelse på 2,5 mio. kr. på området, og samtidig er der i det aftalte buddgetforlig afsat 2,5 mio. kr. til en investerings- og implementeringspulje.

Den nuværende mødesal på rådhuset i Højby er blevet for lille. I hvert fald har tiden med covid-19 krise aktualiseret behovet for et større lokale til afvikling af både byrådsmøder og møder med mange deltagere.

Derfor har budgetpartierne besluttet, at salen skal udvides mod parkeringspladsen, hvilket anslås at koste to millioner kroner. Byrådet får præsenteret en sag om udvidelsen på sit møde i september.

Partierne har også besluttet, at de vil nedsætte er erhvervskoordinationsudvalg, hvor der skal sidde repræsentanter fra erhevrvslivet og byrådet. Udvalget skal komme med forslag, der kan løfte kommunens indsats og ikke mindst være med til at øge kommunens erhvervspolitiske omdømme.