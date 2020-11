Farve-universet på udstillingen »Rhizom: Colour Localities« i Pakhusgalleriet i Nykøbing Sjælland er udelukkende hentet fra den rå natur. Her er værk af skulptør Clara Arnbjørn Lemmeke. Privatfoto

Fire kunstnere: Farverne er fra naturens egen rå palet

På trods af værkernes forskellige kunstretninger er naturens farver fra kunstnernes lokalmiljøer et fælles udtryk og afsæt; et koncept for udstillingen.