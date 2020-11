Fire hvide farmræve reddet af lokal zoologisk have

»Det er jo vigtigt at huske på, at de ikke har gjort noget ulovligt på den rævefram, hvor de kommer fra, fordi de har en udfasningsperiode, og de er ved at lukke rævefarmen ned. Jeg har et stort ønske om, at give dyrene nogle fantastiske forhold, men det kræver tid at give dem en introduktion til mere plads, sameksistens og en anden type mad end de er vant til, og deres motoriske evner og knogler skal støttes og motiveres. Det bliver en lang proces, men vi glæder os til at vi kan vise gæsterne de fire smukke farmræve i et nyt anlæg til foråret, som vi forhåbentlig kan finde sponsorer til. Det er en spændende opgave, men også lidt nørdet, hvor det jo handler om, at give dem en fantastisk livskvalitet. Min mission er, at vise folk, at disse smukke dyr ikke skal hænge om halsen på folk, men skal have det godt og være ambassadør for, at sådan som de er behandlet, skal vi ikke behandle dyr,« siger hun.