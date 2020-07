Fire fængslet for groft overfald på 41-årig mand

Efter et grundlovsforhør onsdag eftermiddag er fire personer blevet varetægtsfængslet i fire uger i en sag om et overfald på en 41-årig mand.

Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, men til Nordvestnyt oplyser forsvarsadvokat for den ene af de varetægtsfængslede, Linda Lange, at alle fire nægter sig skyldige i sigtelserne om grov vold, og at en gerningsmand endnu er på fri fod.