Fire dejlige filmminutter om Odsherred

Det Danske Filminstitut har netop publiceret en turistfilm fra Holbæk Amt på sit streamingsite, Danmark på film. Filmen, som er fra 1938, hedder »C- Et hjørne af Danmar«. C'et henviser til det gamle nummerpladesystem, hvor Holbæk Amt hørte under C. Filmen, som er 11 minutter lang, er i sort-hvid og viser et ungt par, der cykler rundt i amtet. Filmen indeholder fire minutter med sekvenser fra Odsherred. Med udgangspunkt i Vejrhøj, som det unge par går og løber op ad, ser vi rundt i hele herredet med kameraet.

Her kan man blandt andet se Fårevejle Kirke, som husede Jarlen af Bothwell. Og når vi ser liget af den skotske adelsmand, bliver den ellers så muntre musik tilpas dyster. Mod nord kan man se Odden Kirkegård med mindesmærket for Slaget om Odden. Mod vest ser man Skamlebæk Radio, som er Danmarks kortbølge-sender. Filmens bedste sekvens er, hvor kører ned ad Høve Stræde - som er blottet for træer og bygninger, og man ser langt færre sommerhuse end i dag. Vi kommer til Høve Strand, som speakeren forsikrer er en af landets allerbedste. Her er sol, musik, børn og unge, der boltrer sig. Filmen klipper til Nordstrand, som lidt mærkeligt bliver udpeget til at ligge »ved Rørvig«, men her er det også rart at gå i vandet, siger speakeren, mens vi ser damer, som slikker solskin i sandet. Filmen fortsætter ved Dybesø, for pludselig at vende sig mod Nykøbing, hvor der er asfaltbal og »en procession af malerisk, næsten sydlandsk karakter indleder festen«.