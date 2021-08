Fire anholdt for kørsel i narkopåvirket tilstand

Derudover blev fire bilister sigtet for kørsel i frakendelsestiden, to bilister og en motorcyklist blev sigtet for kørsel uden førerret, fire kørte for hurtigt, fire anvendte ikke sikkerhedssele og én bilist fik et klip i k'ørekortet for ikke at spænde et barn under 15 år fast under kørslen.