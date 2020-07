Fire års kamp mod biogas

- Jeg tror ikke vi har opgivet kampen, men det her var nok det sidste, vi kunne klage over, siger Jørgen Preuss, som er talsmand for den gruppe borgere i Vig, som siden 2017 har kæmpet imod, at der ikke bliver opført et biogasanlæg på Holbækvej ved Vig.