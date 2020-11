Både cykel-ruter og vandreruter rundt om i Odsherreds natur står foran en opdatering næste år. Foto: Marianne Nielsen

Find vej gennem geoparknaturen - ruter skal opdateres

Odsherred - 28. november 2020 kl. 15:21 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Det er blevet populært at vandre - en trend, der fik et boost under coronakrisen. Men vandreruterne i Geopark Odsherred trænger til en gennemgang, og så skal bogen »Vandreruter i Geopark Odsherred« opdateres, vurderer bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred.

Af referatet fra bestyrelsens seneste møde fremgår det, at bogen, der er en 136 siders grundig beskrivelse af vandreruterne i området, første gang blev udgivet i 2008 og fik en mindre opdatering i 2018.

Bogens grafiske udtryk bærer dog tydeligt præg af, at den har nogle år på bagen, og geopark-bestyrelsen vil gerne have et større fokus på på oplevelser og attraktioner, og med større appel til f.eks. børnefamilier.

Der er heller ikke nogen digital formidling af vandreruterne, og det skal der også laves om på i 2021.

Vandreruterne er ikke det eneste, der skal være fokus på næste år i Geopark Odsherred.

Også en række ruter til cyklister med ønske om en oplevelse i naturen, er på ønskesedlen.

- Der er et kæmpe potentiale, for kører mountainbike så fungerer naturcykelstier ret godt udenfor sæsonen, og det er folk, der typisk bruger en del penge i lokalområdet, og så er det i enorm vækst, men det kræver, at folk ved, hvad der er af muligheder, påpeger Geopark Odsherreds direktør, Morten Egeskov.

I forbindelse med et projektet om naturcykelruter i Odsherred bliver der lavet præsentationer af seværdigheder, blandt andet via film og QR-koder, apps og anden digital formidling.

- Vi vil gerne gøre det nemt for folk at komme herop en weekend og få nogle cykelture på nogle ruter, hvor det ikke alene er cykeloplevelsen, men også natur- og kulturoplevelsen, der trækker folk til, uddyber Morten Egeskov, som håber, at de to projekter kan skabe en

Projektet omkring naturcykelruter løber frem til april 2021, men bestyrelsen for Geopakr Odsherred har besluttet, at projektlederen for naturcykelruterne forlænges med et halvt år og dermed kan kaste sig over vandreruterne og genbruge dele af cykel-materialet.