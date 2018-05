Filmhold skal bruge mange statister

Se billedserie Café Tunen på Odden Havn er en af de locations, som filmholdet vil benytte til optagelserne til en ny ungdoms-fiktionsserie til DR3. Foto: Anna Emma Haudal

22. maj 2018

Den 4. juni rykker et lille filmhold til Odsherred i fire uger for at optage en ny ungdoms-fiktionsserie til DR3 med Havnebyen på Sjællands Odde som hoved-location, ledet af instruktør Anna Emma Haudal som er ved at finpudse produktionsplanen.

- Det er en lowbudget-film, og vi har sammenlagt kun fem uger til optagelser, der normalt ville vare ti uger, og vi kommer med et meget lille filmhold på kun 10 mand, plus skuespillere. Vi kører med håndholdt kamera, ikke noget med stort Alexa-kamera på skinner. Og alt skal planlægges til mindste detalje, fortæller instruktør Anna Emma Haudal.

Der vil blandt andet blive optagelser på Odden Havn, på Café Tunen på havnen, i en privat bolig (hovedkarakterens hjem), i Sommerland Sjælland og i gågaden i Nykøbing foran Odsherred Teater. I den forbindelse efterlyser statist-koordinator Marie Limkilde interesserede, der vil være med i tv-serien som statister.

- Vi skal bruge større og mindre grupper af mennesker - unge og voksne. For eksempel skal vi bruge en masse unge til en privat fest i et hus; vi skal bruge gæster i Sommerland Sjælland på den dag, hvor hovedkarakteren er på udflugt med sin familie, og vi skal bruge folk i gågaden i Nykøbing. Det er et tilbud til alle nysgerrige, der synes, det kunne være spændende at følge en filmproduktion, være med på optage-dage og være med i serien, siger Marie Limkilde.

Statist-koordinatoren kan kontaktes over Facebook.

Serien handler om en 21-årig kvinde, der flyttede fra Odden til København efter gymnasiet, men tvunget af forskellige omstændigheder må tage hjem til Odden igen for at mellemlande i livet. Hun finder ud af, at hendes fordomme om de gamle venner, der blev tilbage i Odsherred, trænger til at blive justeret. De har faktisk meget til fælles, og de smarte københavnere er nok alligevel ikke er de bedste venner.

Instruktør Anna Emma Haudal bruger bevidst ukendte unge skuespillere til bærende roller.

- Det skal være så hemmeligt og autentisk som muligt, så det bliver skuespillere, vi ikke har set på tv før. Det bliver ikke Carsten Bjørnlund igen. Det er så hemmeligt, at skuespillerne ikke må gå ud og fortælle om deres roller, siger Anna Emma Haudal.