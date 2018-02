Foto: Ander Ole Olsen

Fik skovl i hovedet af naboen

Odsherred - 09. februar 2018 kl. 18:10 Af Marianne Nielsen

I sagen om en 41-årig mand fra Fårevejle, der er tiltalt for ikke færre en 16 lovbrud sidste år, skal en læge på Holbæk Sygehus i dag afgive vidneforklaring.

Det var nemlig ham, der den 18. september sidste år om aftenen overhørte den tiltalte true med at slå en kvinde ihjel. Forud var gået en række voldsomme episoder med den tiltalte i hovedrollen, blandt andet i Asnæs, hvor ekskæresten opholdt sig.

Her har han i retten erkendt, at være gået amok i en rus af alkohol og stoffer i blodet, og kørt sin bil ind i eksens Peugeot 307,smadret ruder og skadet facademuren for cirka 20.000 kr. Men der skete ikke kun materiel skade den eftermiddag, fortalte den tiltalte, da sagen onsdag begyndte ved Retten i Holbæk onsdag.

- Jeg spadserer faktisk i et stykke tid. Faktisk får jeg en skovl i hovedet af en ældre dame. Det er naboen - hun hakkede mig én i hovedet. Hun blev jo forskrækket, fortalte han og mindede sig selvom at han skyldte hende en undskyldning

- Jeg bliver nok nødt til give hende en blomst når jeg kommer ud, sagde han.

Efter at have gået rundt i Asnæs, satte han sig ind på et værtshus, men blev her sendt videre til skadestuen i Holbæk for at blive tilset.

Her sov han rusen ud, og det var da han vågnede at han angiveligt annoncerede, at han ville tage tilbage og slå ekskæresten ihjel.

- Det har jeg ikke sagt. Jeg kan godt have nævnt hende og jeg har nok stadig været sur, forklarede han i retten, hvor han var hundrede procent sikker på at han ikke havde truet med noget som helst.