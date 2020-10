Landmand Bo Hellmann står på brinken ved mosen sammen med Helge Fredslund (V) og Felex Pedersen (S). Slammet fra mosen er jævnet og ses ikke, da det er groet sammen med græsset. Men kommunen vil have det fjernet alligevel.Foto: Per Christensen

Fik problemer efter mose-oprensning

Landmand Bo Hellmann overtog Sekshøj i 2003. Udover marker til planteavl er der ved gården også en lille mose. En mose, som Bo Hellmann i efteråret 2018 besluttede sig for at rense op. Det var imidlertid ikke helt efter reglerne, at slammet blev lagt på brinken, en eng, som er et beskyttet område, et såkaldt §3-område.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her