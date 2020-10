Fik nok: Formand forlader sin post i utide

Formand og et bestyrelsesmedlem for Nykøbing Sj. Gymnastikforening trækker sig i utide på grund af uenigheder med instruktører og bestyrelse. Foto: Torben Andersen

Odsherred - 01. oktober 2020 kl. 15:27 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

En stramning af corona-retningslinjerne for, hvem der har adgang til holdtræningen i Nykøbing Sj. Gymnastikforening, har skabt så mange frustrationer og så megen mistillid, at formand Laust Andersen og bestyrelsesmedlem Karen Margrethe Pedersen har valgt at træde ud af foreningsbestyrelsen.

Til Nordvestnyt forklarer formanden, at han oplevede mistillid fra både bestyrelsesmedlemmer og instruktører efter corona-stramningen, som han tillige oplevede ikke blev efterlevet.

»Grundet myndighedernes nyeste retningslinjer ifbm. COVID-19 er det ikke muligt med flere prøvetimer og alle der skal deltage på de forskellige hold skal derfor være tilmeldt. Voksen/barn holdet er lukket ned frem til d. 7. oktober. Med venlig hilsen Bestyrelsen«, skrev han på foreningens hjemmeside den 19. september i kølvandet på regeringens seneste corona-udmeldinger.

- Det var en fejl, at skrive, at det var hele bestyrelsen, der stod bag udmeldingen. Jeg mente, at der hurtigt skulle meldes noget ud, og at det ville tage for lang tid at samle hele bestyrelsen. Det var bestyrelsen så ikke enig i, og der lægger jeg mig fladt ned. Jeg skulle bare have skrevet mit eget navn på. Men jeg kan stå inde for det, jeg har skrevet. Efterfølgende oplevede jeg, at instruktørerne stadig lukkede folk ind til en prøvetid, uddyber Laust Andersen, der indtil videre forbliver instruktør på et par hold.

Torsdag holdt bestyrelsen et krisemøde, hvor Laust Andersen og Karen Margrethe Pedersen meddelte, at de kastede håndklædet i ringen.

Karen Margrethe Pedersen er modsat Laust Andersen trådt helt ud af gymnastikforeningen, efter at være blevet overfuset verbalt af nogle instruktører.

- Det gider jeg ikke finde mig i, så derfor er jeg helt ude, fastslår hun efter mere end 15 års virke i foreningen.

Kasserer i Nykøbing Sjælland Gymnastikforening, Ulla Nordahl, oplyser, at den resterende del af bestyrelsen er indstillet på at få det til at fungere frem til generalforsamlingen i februar.

- Jeg synes, det er noget fnidder det hele, og jeg mener, at de skulle være blevet frem til generalforsamlingen i februar. Vi holdt et møde i går, og jeg har meldt mig på banen som konstitueret formand og vi er klar til at få det til at fungere, siger hun.

Nykøbing Sj. Gymnastikforening blev stiftet d. 23. marts 1932.