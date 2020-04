Se billedserie Anneberg Efterskole ville købe Vibehus af Odsherred Kommune, men byrådsmedlemmerne Julie Jacobsen (DF) og Thomas Nicolaisen (R) var skeptiske overfor de tætte bånd mellem efterskolen og NV-Pro. Foto: Torben Andersen

Fik forklaring om NV-Pro

Odsherred - 24. april 2020 kl. 20:30

Smilene var store, da bestyrelsesformand Kenn Thomsen fra Anneberg Efterskole og Henrik Bendixen, tidligere leder af NV-Pro, for et år siden tog imod Pernille Weiss, konservativ spidskandidat til det forestående EU-valg, på Vibehus i Annebergparken. Efterskolen ville starte op efter sommerferien og stod til at købe Vibehus af Odsherred Kommune. Men i byrådssalen havde både Julie Jacobsen (DF) og Thomas Nicolaisen (R) advaret imod, at der ikke var vandtætte skotter imellem Anneberg Efterskole og NV-pro. Og i løbet af foråret gik NV-Pro konkurs, og en efterfølgende rapport fra Kammeradvokaten støttede de to politikere i, at der tilsyneladende var sket en sammenblanding af økonomien i de to skoler.

Thomas Nicolaisen krævede på den baggrund, at økonomiudvalget fik en orientering om, hvorfor kommunen og dens repræsentanter i NV-Pros bestyrelse ikke havde lyttet til de advarsler, som var givet i byrådssalen.

Borgmester Thomas Adelskov (S) gav på økonomiudvalgsmødet forleden en redegørelse.

- Jeg gennemgik processen omkring salget af Vibehus og den dialog, der løbende har været imellem mig og de kommunale bestyrelsesmedlemmer i produktionsskolen. Det mundede ud i en mere principiel snak om, hvilken rolle man har som byrådets udpegede bestyrelsesmedlem . Vi blev enige om, at vi skal have formuleret på skrift, hvilke forventninger vi har til disse bestyrelsesmedlemmer fremadrettet. Det er ikke udtryk for, at der er kritik af dem, som har siddet i NV-Pros bestyrelse, for der har faktisk været umådelig tæt dialog, siger Thomas Adelskov.

Han mener ikke, at der inden rapporten fra Kammeradvokaten lå beviser på en ulovlig sammenblanding af økonomien.

- Der var mange rygter og formodninger dengang. Efterskolen ville købe Vibehus, og den havde det højeste bud og kunne anvise finansiering. Men byrådet kunne ikke på fornemmelser afvise at sælge til efterskolen. Det ville være usagligt, siger Thomas Adelskov, som også peger på, at kommunens bestyrelsesmedlem i NV-pro, Vagn Ytte Larsen (S), havde været bannerfører for en beslutning i bestyrelsen om, at der ikke måtte være sammenblanding mellem de to skoler.

- Men det ser så ud til, at der så alligevel var noget, der kørte henover bestyrelsen, siger Thomas Adelskov.

Thomas Nicolaisen fik lejlighed til at stille opklarende spørgsmål om NV-Pro-sagen.

- Jeg accepterer borgmesterens redegørelse, men jeg er stadig ikke tilfreds med selve forløbet. Det, som er vigtigt, det er at uddrage en lære af sagen. Hvad har vi af forventninger til de bestyrelsesmedlemmer, som byrådet udpeger? Det ligger der ikke noget på skrift om, men det får vi nu, og det er godt, for det sikrer både kommunen og det enkelte medlem bedre, siger han og fortsætter:

- Det er i praksis partiforeningerne, som udpeger mange af bestyrelsesmedlemmerne. Det sker efter, at partierne har indgået en konstitueringsaftale. Man har et særligt ansvar for at udpege medlemmer, som har kvalifikationerne, og så skal bestyrelserne have en drøftelse af, hvilken rolle man har. ta