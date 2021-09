Fik først svar 4,5 år efter sin klage

Den 18.oktober 2016 krævede Odsherred Kommune, at en sommerhusejer ved Stenstrup Lyng skulle fjerne en afspærring af en privat fællesvej, fordi den udgjorde en ulovlig hindring for offentlighedens adgang til et strandområde ved Dyrehøj Strandvej.

En afgørelse som sommerhusejeren ikke var enig i, og derfor klagede hans advokat på hans vegne den 1.februar 2017 til Natur- og Miljøklagenævnet, og her beskrev han, hvordan det virker stærkt generende, hvis mange mennesker skulle have lov til at gå gennem hans grund for at nå stranden, og da nabogrunden er ejet af kommunen, mente han, at der her var fin gennemgang til stranden.