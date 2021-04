Fik flertal for bæredygtigt byggeri, men Venstre har krævet byrådet ind i sagen

Konkret handler det om at rådgive folk til at opføre 0-energihuse for at kunne leve op til klimalovens CO-2 udledningsmål, respekt for skovbyggelinjer, kystbeskyttelseslinjer og fortidsminder, overvejelse om at bygge sammen med vandprojekter med overskuds-regnvand, og så skal bæredygtige materialer prioriteres.