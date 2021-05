Fik besøg af politiet: Lejlighed lugtede af hash

Klokken 11.25 kørte en patrulje i Højb, da betjentene fik øje på en bil, med mistænkelige nummerplader, der holdt på en parkeringsplads ved en beboelsesejendom i byen. Patruljen henvendte sig i en ejendom tæt ved parkeringspladsen, for at forsøge at finde frem til ejeren af bilen. Ingen beboere i opgangen ville kendes ved bilen, som ikke var indregistreret. I den ene lejlighed mødte betjentene en 44-årig mand, som de kendte fra tidligere sager. Der lugtede af hash i lejligheden, og han indrømmede da også, at han netop havde røget en joint.