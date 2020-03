Se billedserie Bliver Nykøbing Sj. Skakklub igen divisionsklub? Et overraskende nederlag til Maribo Skakklub tvinger nykøbingenserne til en storsejr i sidste runde imod Sydøstlollands Skakklub. Foto: Torben Andersen

Fik bank af lollikker

05. marts 2020 Af Torben Andersen

Stemningen var helt i bund, da otte spillere fra Nykøbing Sj. Skakklub søndag aften kørte hjem fra Køge. Her havde de spillet deres kamp imod Maribo Skakklub, og imod alle odds tabte nykøbingenserne, tilmed med hele 2-6. Og da samtidig Køge Skakklub vandt stort, så blev Nykøbing Sj. Skakklubs forspring i Mesterrækken indhentet.

Deler førstepladsen

Inden den sidste runde, som afvikles søndag den 15. marts, ligger Nykøbing-holdet på en delt førsteplads sammen med Køge - begge med 28 point. Lige efter følger Holbæk med 27,5 point.

Kun et hold rykker op, og det bliver med andre ord ikke nemt for Nykøbing Sj. Skakklub at blive divisionsklub - det ville i øvrigt blot være anden gang på 100 år, at klubben kom med i det fineste selskab.

Kampen mod Maribo var egentlig en hjemmekamp for Nykøbing-holdet, men på grund af den lange rejse for lollikkerne, blev kampen afviklet i Køge. De to Nykøbing-point kom i stand via fire remisser til henholdsvis Peter Stein Holst, Jan Gottfredsen, Thomas Alstrup og Allan Pedersen.

Holdets fire andre spillere - Samuel Eddy, Karsten Jensen, Henning Rasmussen og Leif Egholm - måtte overgive sig til sidst. En slem skuffelse for nykøbingenserne, som forhåbentlig genfinder det vante høje spilniveau i den sidste og afgørende kamp imod Mesterrækkens svageste hold, Sydøstlollands Skakklub. Her skal Nykøbing Sj. Skakklub sandsynligvis vinde 8-0 for at rykke op. Den sidste runde afvikles i Haslev og arrangeres af Faxe Skakklub.