Den offentlige sti bag Lenda Petersen og hendes mands hus er med et brev blevet deres ansvar.Foto: Lenda Petersen

Fik ansvar for den offentlige sti

Odsherred - 19. oktober 2019 kl. 12:30 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lenda Petersen, fra Odden, var helt rolig, da hun i september modtog et brev fra Odsherred Kommune. I brevet stod der, at hun og hendes mand skulle sørge for at beskære hæk, buske, træer eller anden beplantning, så det ikke rager ud over vejarealet på deres matrikel.

Ingen problemer, tænkte hun, for det var altsammen helt på plads med nyklippet hæk på deres grund på Thoustrupvej på Odden.

Men et par dage efter opdager ægteparret, at der er et bilag med kommunens skrivelse, og her ser de, at den offentlige sti bag deres matrikel også er med i kommunens kravskrivelse.

Stor var hendes undren, for da hun og hendes mand købte huset i 1973 var der slet ikke nogen sti, og igennem alle årene har den offentlige sti været holdt af kommunens folk.

Først med håndkraft af vejmænd, og i de senere år er forhindringsbøjlerne blevet fjernet, så det hun kalder brænd-ukrudt-maskinerne samt snerydningsmaskinerne kunne komme til.

Altid har det fungeret fint, og hun anede ikke, at den offentlige sti pludselig kunne blive hendes ansvar, og hun synes også det er uretfærdigt.

»Vi vil da ikke lige pludselig overtage forpligtelsen til at rense gamle fliser, fjerne selvsåede buske og over 20 år gamle træer fra landmandens mark, bare fordi kommunen mangler penge,« siger hun til Nordvestnyt.

Formanden for Odsherred Kommunes miljø- og klimaudvalg Paw Pedersen (DF) kender ikke til sagen, men han siger, at han som udgangspunkt synes, at borgerne skal opfylde de forpligtelser man har som grundejer, uanset om kommunen tidligere har gjort det.

Og afdelingsleder Signe Skovgaard, fra kommunens miljøafdeling, slår fast, at alle regler er overholdt. I en mail til Nordvestnyt, skriver hun blandt andet, at:

»Sagen er håndteret helt korrekt. De fleste af borgerne på strækningen har da også opfyldt deres forpligtelser med det samme. De tilgrænsende grundejere i byer og bymæssige områder er forpligtede til at beskære beplantningen ud til veje og stier, i lighed med at de skal sørge for at renholde fortove og stier ud for deres ejendom, rydde sne og udføre glatførebekæmpelse. Jeg skal ikke kunne sige noget om, hvorvidt den tidligere vej- og parkafdeling har foretaget en beskæring af beplantningen ud til stien. I givet fald har det ikke været korrekt. Der er således ikke tale om en ny beslutning om at stoppe tidligere vedligehold og lægge det over i privat regi.«