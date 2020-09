Rema 1000s butik i Lumsås er en stor succeshistorie, men deres planer om at udvide med flere p-pladser fik politikerne til at sige nej.

Fik afslag på p-pladser og tankanlæg, nu sender Rema-direktør barsk kritik mod kommune

Odsherred - 08. september 2020 kl. 12:35 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kunderne vælter ind i Rema 1000s butik i Lumsås. En succeshistorie, som har kastet et behov for flere p-pladser og opførelsen af et tankanlæg, af sig.

I et år har Rema Butiksudvikling A/S derfor været i dialog med Odsherred Kommune for at finde en løsning, men uden held. Sikkerhedslinjer til Lundbeck, konflikt med landzone og risiko for at skygge for møllen, var blandt afslagsargumenterne.

Da afslaget blev givet udtalte formanden for kommunens miljø- og klimaudvalg, at han frygtede, at en udvidelse i Lumsås ville påvirke handlen negativt i Vig, og borgmester Thomas Adelskov (S) foreslår, at tankanlægget kan ligges på bagsiden af butikken.

Jan Poulsen har i 26 år været direktør for Rema Butiksudvalg A/S, og han er mildt skrevet ikke imponeret over Odsherred Kommune.

»Jeg står helt uforstående over for kommunens holdning. Når borgmesteren siger, at vi bare kan bygge bag butikken, så ved han godt, at det er helt uanvendeligt. Den løsning vil kunderne ikke bruge, og hvorfor skulle vi så bekoste pladserne? Jeg vil sige, at jeg er overrasket og skuffet over den måde, som man har behandlet en lokal erhvervsdrivende, der har succes, på. I over et år har vores medarbejder arbejdet sammen med Odsherred Kommune om det her forslag, og når det så kommer til stykket, så kommer der pludselig andre argumenter som, at det vil skygge for møllen. Men udvidelsen etableres på den nederste del af bakken vest for Lumsås mølle, bag de eksisterende skråninger mod både Kirkeåsvej og Oddenvej, og vil ikke forringe udsynet til eller fra Lumsås Mølle, hvilket vi også har tilbudt at vise på visualiseringer, men til vores overraskelse, var kommunens repræsentanter end ikke interesseret i at modtage disse,« siger han.

I et brev til kommunens miljø- og klimaudvalg, skriver direktøren endnvidere, at kommunen har toppet sagsbehandlingen med at kræve, at Rema også bekoster et fortov ind til Lumsås by, hvilket han kalder »grænseoverskridende arrogant