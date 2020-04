Festivalformand: Festival-forbud var ventet

- Nu har hun jo taget beslutningen for os alle, og selvfølgelig kommer folks sundhed i første række. Så må vi ordne det praktiske bagefter, når vi får den officielle udmelding fra myndighederne at forholde os til, siger han.

Statsminister Mette Frederiksen har her til aften udstedt forbud mod festivaler og markeder til og med august. Udmeldingen kommer ikke bag på formand for Vig Festival, Ole Larsen:

- Det kommer ikke bag på mig, og her i Vig har vi arbejdet med det scenarie i et stykke tid, og der er ikke andet at gøre end at flytte festivalen til 2021, siger festivalformanden videre.