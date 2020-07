Festival rocker i miniformat

- Vi har besluttet os for at lave en mini-udgave af festivalen den 8. august, så vi sælger kun 150 billetter, fortæller Peter Karlsson, der sammen med kammeraten Tonny Lynge arrangerer festivalen.

Sådan bliver det ikke i år.

- Det har været meget mærkeligt, ikke at skulle bruge al sin fritid på at stable det på benene. Vi overvejede en række små events med 50 deltagere, men en dag ringede vi til Coronahotlinen og spurgte dem til råds. og de forventede, at det ville være ok, at samle 200 mennesker den 8. august. Men vi sælger kun 150 billetter, for der skal jo også være plads til musikerne og de frivillige, fortæller Peter Karlsson.