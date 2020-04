Det er ikke realistisk at gennemføre Geopark Festival i Odsherred, indvielsen af Solvognens fundsted i Trundholm Mose og cykelløbet Geopark Bjerg Grand Prix i den planlagte form, mener geopark-direktør Morten Egeskov. Her foto fra festival-åbningen i 2019.

Festival og cykelløb kan ikke gennemføres i planlagt form

Direktør i Geopark Odsherred, Morten Egeskov, mener ikke, at det er realistisk at gennemføre Geopark Festival i Odsherred, indvielsen af Solvognens fundsted i Trundholm Mose og cykelløbet Geopark Bjerg Grand Prix i den planlagte form, efter at myndighederne har forlænget forbuddet om store forsamlinger.