Festival-legat til to unge sports-talenter

Vig Festivals bestyrelse har ved en sammenkomst for få personer uddelt Vig Festivals Sportslegat 2020 til de unge, lokale sports-talenter Ida Aaquist Olsen, 16 år, og Rikke Anker Nielsen, 18 år.

Hun flyttede i august til Kolding, hvor hun går i 1.g på Sportscollege og er tilknyttet KoldingQ, der har en ambition om at markere sig som landets stærkeste kvindefodboldklub.

Hun har været inde omkring U16-kvindelandsholdet, men er for tiden midt i et genoptræningsforløb efter en korsbåndsskade.

Kenneth Egelund Ravn og Pia Sanggaard fra Vig Festivals bestyrelse uddelte legatet til de to sportstalenter, der fik hver 15.000 kr.

Vig Festivals Sportslegat har til formål at støtte unge fra Odsherred, som ønsker at dygtiggøre sig inden for deres sportsgren.