Odsherreds Kammermusikfestival har i snart ti år holdt til i den store sal på Hempel Glasmuseum (her Trio Wanderer i 2019 med Bjørn Monberg som nodevender), men nu vil glasmuseet bruge salen til den permanente glassamling. Festivalen har sagt nej tak til at være med i det nye kulturhus, der indrettes i museets atriumgård - museumsleder Helle Simonsen håber, at festivalen vender tilbage.

Festival inviteret til at vende tilbage - i nyt kulturhus i ombygget atriumgård

Odsherred - 05. december 2020 kl. 09:00 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Som led i den nye strategiplan 2020-25 for Hempel Glasmuseum skal museet - efter rådgivning fra et anerkendt udstillingsarkitektfirma - have en ny rumfordelingsplan og ombygges for at kunne iscenesætte Hempels glassamling på en ny og moderne måde. I den store sal oprettes udstillings-faciliteter til glasprismodtagere i sidelokaler og et nyt kulturhus i atriumgården.

J.C. Hempel sagde i sin indvielsestale for glasmuseet i 1965, at museumsbygningen, udover at huse glassamlingen, bør bruges bredt til kunst og kultur.

I den nye rumplan, der er gennemført op til sæson 2022, ombygges atriumgården til kulturhus.

Odsherreds Kammermusikfestival har i snart ti år arrangeret sommerkoncerter i den store sal, hvor der fra 2022 skal være fast udstilling af Hempels glassamling.

Leder af kammermusik-festivalen, Bjørn Monberg, har sagt nej tak til at, festivalens koncerter arrangeres i atriumgården, og han leder nu efter et nyt sted.

- Fra indgangen går man lige ind i atriumgården. Det ville betyde, at vi skulle lukke publikum direkte ind i koncertlokalet. Vi ville ikke kunne gå - bag lukkede døre - og arbejde med opstilling og kunstnere lige før koncerterne, har festivallederen forklaret.

Han nævner også søjlerne i atriumgården, som tager udsyn, og glastaget der i regnvejr byder på trommesoloer og skarpt lys i solskin.

Museumsleder Helle Simonsen er ked af, at festivalen siger farvel.

- Jeg vil meget gerne have, at festivalen bliver en del af kulturhuset i det fremtidige Hempel Glasmuseum.

- Jeg arbejder på at få fremskyndet ombygningen af atriumgården, der skal gøre den mere funktionel, og håber så at festivalen ikke har sagt farvel for evigt.

- Jeg vil gerne invitere dem til at bruge museets nye kulturhus fremover, siger Helle Simonsen.