Borgmester Thomas Adelskov (S) roste de frivillige og erhvervslivets engagement i Lumsås, og Mads Bruun Pedersen (th.) fra festivaludvalget glædede sig over, at årets festivalprogram byder på flere aktiviteter end tidligere. Foto: Torben Andersen

Festival i gang i Lumsås

- Vi har et bredt program med flere aktiviteter end tidligere. Det er fjerde gang, vi holder festivalen. De andre gange har vi holdt det på Møllepladsen, sagde Mads Bruun Pedersen, som fortalte, at der i løbet af vintermånederne bliver sparet meget energi op i Lumsås.

- Hvis man kører gennem Lumsås mellem november og marts, så kan man godt få det indtryk, at der ikke rigtig er noget liv i byen. Men det er helt forkert. Det, man ikke ser, er det rige foreningsliv i byen. Det er hele grundlaget for festivalen, sagde Mads Bruun Pedersen, som glædede sig over den lokale opbakning.

Borgmester Thomas Adelskov (S) var også imponeret over festivalen i den lille by.

- Det er helt fantastisk at blive inviteret indenfor i Lumsås. Til det, som I borgere til daglig går og arbejder med, hvad enten det er erhvervslivet, eller det er foreningslivet. Det er et fantastisk godt eksempel på noget, at det, som er dna'et i Odsherred, nemlig de stærke lokale fællesskaber. Det her kunne jo ikke lade sig gøre uden en masse ildsjæle, sagde Thomas Adelskov til de fremmødte.