Team Bodenhoff modtager 50.000 kr. i Vig Festivals uddeling. Her festivalformand Ole Larsen med gave-beviset. Privatfoto: Jørgen P. Jensen

Festival i absolut gavehumør

Team Bodenhoff, der cykler Danmark rundt 15.-22. august til fordel for Børnecancerfoden, modtager den største pulje på 50.000 kr. i Vig Festivals uddeling af de såkaldte frie midler, i alt 100.000 kr., fra overskuddet fra 2019.

- Vi forsøger at få et samarbejde i gang med Team Bodenhoff, så vi får dem forbi festivalen om torsdagen sammen med Børnecancerfonden. Det er en god sag at gå med i, siger Ole Larsen.