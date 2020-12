Der er godt gang i byggeriet af den nye teatersal til Odsherred Teater i Nykøbing Sjælland. Efter planen skal den stå klar i sommeren 2021, og Odsherreds Kammermusikfestival glæder sig til at afprøve den nye sal til større ensembler. Foto: Torben Andersen

Festival har kig på den nye teatersal

Odsherred Teaters nye teatersal i Nykøbing Sjælland står efter planen klar i sommeren 2021, og Odsherreds Kammermusikfestival vil meget gerne være først til at afprøve salens akustik til en koncert med stort ensemble.

- Jeg tror, salen er bedst til de store ensembler frem for små, men vi kunne godt tænke os at afprøve det. Vores festival ligger jo lige efter afleveringen af teater-byggeriet, siger festivalleder Bjørn Monberg.

Kammermusikfestivalen har i de sidste ti år holdt festival-koncerter på Hempel Glasmuseum i Nykøbing Sjælland men sagde for nylig pænt nej tak til at fortsætte, fordi museet vil inddrage koncertsalen som udstillingsrum for Hempels Glassamling og rykke kultur-arrangementerne til atriumgården, der bygges om til kulturhus.