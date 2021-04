Hvis Vig Festival må aflyse for andet år i træk på grund af corona-restriktioner, kommer det til at gå hårdt ud over Odsherreds idrætsforeninger, siger FK Odsherred-formand Torben Møller.

Festival-gyser: Det kommer til at gå hårdt ud over Odsherreds idrætsforeninger

Torben Møller, formand for FK Odsherred, én af de stiftende foreninger bag Vig Festival og engageret i festivalen i alle årene, fastslår, at det kommer til at gå hårdt ud over det lokale idrætsforeningsliv, hvis restriktionerne betyder, at der ikke kan holdes Vig Festival til sommer.