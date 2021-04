Festival-formand: Sammenligner nølende udmeldinger med Horton-sagaen

Vig Festivals formand, Lars Gjerlufsen, er ved at miste tålmodigheden og sammenligner de vage udmeldinger om festivalerne til sommer med den amerikanske evigheds-serie »Horton-sagaen« (»The Days of Our Lives«), der er tæt på 14.000 afsnit siden 1965.

Hvert afsnit indledes: »Like sands through the hourglass, so are the days of our lives.«