Se billedserie Fredag, lørdag og søndag var der Tangfestival i Anneberg Kulturpark. Til efteråret forventes et videnscenter for tang at blive etableret samme sted. Foto: Stefan Andreassen

Festival for tang blev et tilløbsstykke

Odsherred - 06. august 2019 kl. 08:07 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tang er for alvor blevet en del af Odsherreds identitet. Ikke alene har firmaet Dansk Tang markeret sig inden for de sidste år, men den tre dage lange Tangfestival, som blev afviklet i Anneberg Kulturpark fredag, lørdag og søndag, har skabt overskrifter uden for herredet.

Tangfestival blev arrangeret af Anneberg Kulturpark, Dansk Tang og Nordisk Center for Lokale Fødevarer i fællesskab.

- Det blev først besluttet ret sent, at vi skulle være en del af Geopark Festival og være i Anneberg Kulturpark, så vi fik travlt med at arrangere det. Selv om det var ferietid, så var der alligevel god lokal opbakning fra dem, som har med havet at gøre, og pludselig kunne vi se, at det var meget spændende, siger Claus Marcussen fra Dansk Tang.

Han fortsætter:

- Der er ingen tvivl om, at det, at vi lå i Geopark Festival som en festival i festivalen, har passet godt ind i geoparkens fortælling. Der var gæster fra Norge og Færøerne, som udelukkende var kommet til Danmark for at være med på Tangfestival. Jeg er meget overrasket over, hvor hurtigt det rygtedes, at vi holdt Tangfestival i Odsherred. Vi har allerede fået mange henvendelser fra folk, der vil være med næste år.

Claus Marcussen har i de sidste dage fået mange roser Tangfestivalens omfattende program.

- Debatscenerne var populære og havde mange kvalificerede spørgsmål, så mange blev klogere på tang. Samtidig havde vi for eksempel tangbingo for børn. Åbningen fredag kl. 10 var tyndt besat, men det var også det tidspunkt, hvor der var færrest mennesker under hele festivalen, siger Claus Marcussen.

Han er ikke i tvivl om, hvad der var Tangfestivalens højdepunkt.

- Det var helt klart aftenen med kokkene Claus Henriksen Francis Cardenau samt den lokale aspargesdyrker Søren Wiuff, siger han.

65 havde tilmeldt sig en fem retters menu med blandt andet tang.

-Det var et scoop, at vi fik de tre samlet. Vi har fået mange positive reaktioner fra den gastronomiske verden om arrangementet, som også først kom i stand ret sent. Vi havde regnet med omkring 50 deltagere, så der måtte købes ekstra råvarer, og vi måtte afvise nogle, der kom i sidste øjeblik. De tre havde også en række idéer til, hvordan vi kan gøre det næste år, siger Claus Marcussen.