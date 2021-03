Festival bygger også af genbrug

Mon ikke de fleste har følt en snert af ærgelse en gang imellem, når man har oberserveret hvor mange gode og genbrugsmulige ting der kasseres på en genbrugsstation. For selv om navnet tyder på genbrug, så er der også mange ting, som ryger af sted som skrald. I Odsherred Kommune har man muligvis haft samme tanke. I hvert fald er der nu indgået et samarbejde med Vig Festival og Vig Familieby, som betyder, at de overskuds-byggematerialer, som tidligere røg ud som skrald, nu kan blive genbrugt eller solgt videre. Stop byggeaffalds-projektet gik i gang allerede fredag, hvor der kunne indleveres byggematerialer til en særlig container på genbrugsstationen i Hønsinge ved Vig.