Festival aflyst - men to koncerter gennemføres alligevel

Forsamlingsforbuddet på mere end 10 personer førte til aflysning af Odsherreds Kammermusikfestival, men nu er det besluttet at gennemføre de to koncerter med kun 10 publikummer på Hempel Glasmuseum i Nykøbing Sjælland.

- DR får optagelser til to koncerter, og vi får demonstreret, at vi stadig er på banen, siger Bjørn Monberg.

- Vi håber, at det lykkes for ham at komme hertil fra USA. Han er en fantastisk pianist med et nyt og anderledes bud på de klassiske værker. Måske en kommende Lang Lang, siger Bjørn Monberg med henvisning til den kinesiske mester.