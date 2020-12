Se billedserie Saxofonisten Hans Ulrik skulle have optrådt med sin kvintet til Nykøbing Rørvig Jazz Festivals Vinter Edition i juledagene, men festivalen bliver nu aflyst på grund af de nye corona-restriktioner. Foto: Mie Neel

Festival aflyser vinter-jazz efter kraftig opfordring fra kommune

Odsherred - 10. december 2020 kl. 08:57 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Selvom Odsherred Kommune ikke er ramt af den nye corona-nedlukning, der trådte i kraft onsdag, får de nye restriktioner den betydning, at Nykøbing Rørvig Jazz Festivals vinter-udgave 28.-30- december må aflyse efter opfordring fra Odsherred Kommune, oplyser festivalen i en pressemeddelelse.

Begrundelsen er, at Odsherred i juleferien plejer at have stor tilstrømning af gæster fra de restriktions-ramte kommuner.

- Efter udmeldingerne på regeringens pressemøde i fredags besluttede vi at sende en forespørgsel til vores borgmester og kulturudvalgsformand, om de syntes, at det var en god idé at holde festivalen.

- Vi har i dag (onsdag,red.) modtaget svar fra Odsherred Kommune, som kraftigt opfordrer os til at aflyse festivalen, så det har vi besluttet at gøre.

- Det er alene vores beslutning, men vi er glade for, at vi fik et klart svar fra kommunen. Udtalelsen sammenholdt med vores egen holdning har ført til aflysningen, udtaler Knud Skriver.

Han påpeger, at svaret fra Odsherred Kommune skal ses i lyset af, at kommunen yder økonomisk støtte og bliver promoveret i forbindelse med festivalen; kommunen har en stor tilstrømning af gæster fra de hårdt ramte 38 kommuner i juleperioden; og kommunen har i dagspressen og på egen hjemmeside opfordret til, at de restriktioner, som de 38 kommuner er pålagt, blandt andet aflysning af kultur-arrangementer, fortsat respekteres når man kører til en anden kommune.

- Vi er kede af, at vi ikke kan tilbyde koncerterne til publikum og til de engagerede musikere, som i forvejen har det svært med en masse aflyste koncerter, udtaler Knud Skriver.

Nykøbing Rørvig Vinter Edition skulle finde sted i dagene 28.-30. december med Jens Søndergaard Quartet i Anneberg Kulturpark, Hans Ulrik Quintet i Pakhuset i Nykøbing Sjælland og Dynamic i Rørvig Kirke.